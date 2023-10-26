В Волгограде близким 12 погибших в СВО бойцов передали госнаграды

Сегодня, 26 октября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде родственникам погибших в ходе спецоперации бойцов передали госнаграды. Как сообщает V102.RU, в церемонии приняли участие родственники 12 военнослужащих.
Указом президента России посмертно удостоены орденов Мужества:
— сержант Шмат Андрей Павлович
— сержант Потапов Михаил Васильевич
— младший сержант Колемасов Игорь Михайлович
— старший матрос Родин Вадим Вячеславович
— рядовой Олейников Петр Витальевич
— рядовой Манушкин Андрей Александрович
— рядовой Глебов Александр Васильевич
— рядовой Калинин Сергей Анатольевич
— рядовой Колесников Александр Васильевич
— рядовой Рудометов Сергей Алексеевич
— рядовой Евлоев Денис Русланович
— рядовой Иванов Михаил Эврикович
Награды передавали заместитель военкома региона полковник Фарид Хисматулин и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.
Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»
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