Общество

В Волгограде близким 12 погибших в СВО бойцов передали госнаграды

Общество 26.10.2023 22:18
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26.10.2023 22:18


Сегодня, 26 октября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде родственникам погибших в ходе спецоперации бойцов передали госнаграды. Как сообщает V102.RU, в церемонии приняли участие родственники 12 военнослужащих.  


Указом президента России посмертно удостоены орденов Мужества:

— сержант Шмат Андрей Павлович

— сержант Потапов Михаил Васильевич 

— младший сержант Колемасов Игорь Михайлович

— старший матрос Родин Вадим Вячеславович

— рядовой Олейников Петр Витальевич

— рядовой Манушкин Андрей Александрович

— рядовой Глебов Александр Васильевич

— рядовой Калинин Сергей Анатольевич

— рядовой Колесников Александр Васильевич

— рядовой Рудометов Сергей Алексеевич

— рядовой Евлоев Денис Русланович

— рядовой Иванов Михаил Эврикович


Награды передавали заместитель военкома региона  полковник Фарид Хисматулин и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

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