В Волгограде лихач без ПДД в голове разбил две машины

Водитель «шестерки» в Кировском районе Волгограда проехал на красный сигнал светофора и врезался в Opel. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 21:00 на пересечении улиц Кирова и 64-ой Армии.

- От госпитализации участники отказались. На место выезжал экипаж городской ГИБДД, - рассказали в главке.

Момент аварии зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На записи видно, как водитель «ВАЗ-2106» на «красный» пересек стоп-линию, выехал на перекресток и попытался проехать дальше, но столкнулся с иномаркой.

В Госавтоинспекции напоминают, что при запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией. Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.

За это нарушение предусмотрен административный штраф.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области