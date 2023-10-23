



Жителям Ворошиловского района Волгограда вечером 22 октября после мероприятия на «Волгоград Арене» – финала Медийной футбольной лиги – пришлось добираться домой на такси. Как рассказали горожане, поздним вечером они так и не дождались общественный транспорт.

– Такое яркое и масштабное событие, а элементарно о том, как люди будут добираться домой, власти не позаботились, – сетуют читатели «Высоты 102». – В 23.00 мы так и не смогли уехать в Ворошиловский район на троллейбусах. Просто не дождались! Не было и трамваев. Идти пешком было далеко и поздно – пришлось брать такси.

Напомним, что движение на линии скоростного трамвая, как ранее предупреждали в администрации Волгограда, в ближайшее время будет осуществляться с 06.00 до 20.00. В ночное время на линии продолжаются работы по обновлению.

Что касается работы троллейбусов, то жители Ворошиловского района неоднократно жаловались нехватку машин. Напомним, что данное направление обслуживает подвижной состав с автономным ходом, который, как выяснилось, имеет свойство ломаться – по троллейбусам №8А, в частности, мэрия в настоящее время судится с поставщиком.