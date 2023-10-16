Общество

Радиотерапевтический корпус для онкобольных готов к открытию в Волгограде

Общество 16.10.2023 10:22
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16.10.2023 10:22


В Волгограде готовится принимать первых пациентов радиотерапевтический корпус на базе онкодиспансера. По информации администрации региона, в отделении, оборудованном по последнему слову техники, будут оказывать помощь на уровне федеральных и европейских центров. Сегодня, 16 октября, готовность построенного с нуля корпуса проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона осмотрел  регистратуру, кабинет планирования лучевой терапии, залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии с топометрией, палаты дневного стационара.

– Мы для себя определили ряд задач в рамках модернизации системы оказания помощи онкобольным и реализуем планы в соответствии с графиком, – сказал Андрей Бочаров, отметив, что в Волгоградской области уже создана современная онкологическая служба. – Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами – все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам. Кроме того, мы проводим обучение медицинского персонала в ведущих клиниках России и мира.


Бочаров подчеркнул, что с вводом нового корпуса в регионе ликвидируется очередь на лечение. В том числе и с учетом пациентов из других регионов. 

Напомним, что в Волгоградском онкодиспансере в 2023 году открылись новое приемное отделение круглосуточного стационара со специально созданным центром обработки документов, а также аптека с кабинетом централизованного разведения химиопрепаратов, диагностический блок с инновационным аппаратом «Фотофайндер»,  дневной стационар химиотерапевтического профиля на 5 инфузионных залов и модернизированное отделение химиотерапии с круглосуточным пребыванием пациентов на 100 коек.

На очереди – возведение циклотронно-радиохимического центра (ПЭТ-КТ). По словам Андрея Бочарова, в Волгограде уже приступили к проектированию ПЭТ-центра с производством фармпрепаратов. 

– К концу 2024 года мы получим все документы, которые позволят начать строительство. К 2027 году мы планируем завершить работы, – сообщил сегодня губернатор. 

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