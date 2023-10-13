Тотальные проверки водителей начались в Волгограде

Сегодня, 13 октября, и в предстоящие выходные дни на волгоградских дорогах пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, основное внимание будет уделено профилактике и пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения.
- Контроль осуществляется путем массовой остановки и проверки водителей. Задействуются группы экипажей городской Госавтоинспекции, - сообщили в главке.
Главная цель проводимых мероприятий - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, излишняя тонировка и другие грубые нарушения ПДД.
Рейды пройдут во всех районах города.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области