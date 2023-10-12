Общество

Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детей

Общество 12.10.2023 15:38
0
12.10.2023 15:38


Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов выступил с предложением закрыть доступ к видеохостингу YouTube и ввести запрет на использование гаджетов малолетними детьми. Как сообщает V102.RU, политик задал вопрос о целесообразности подобных мер военному обозревателю Юрию Подоляке в ходе прошедшей накануне встречи с блогером в стенах ВГСПУ. 

— Хочу задать вам два вопроса из моей практики работы и наблюдений. Недавние исследования детских психологов и педагогов выявили огромную зависимость детей до 12 лет от манипуляций в Сети. Не секрет, что практически все родители отдают гаджеты детям, чтобы заниматься своими делами. В итоге дети предоставлены уже не сами себе, а именно тому информационному пространству, которое вливается каждый день, — пояснил Александр Осипов. — Можете ли вы оценить степень угроз детскому сознанию при манипулировании и готовы ли вы рекомендовать органам власти, как специалист независимый и достаточно влиятельный, конкретное запрещение законодательное на пользование гаджетами детям до 12 лет? А второй вопрос касается YouTube. Я мониторю вас в YouTube и многих других, вообще смотрю, как происходит ротация лент. Вы знаете, у нас есть такое предложение: либо закрыть YouTube, как в Китае полностью, либо развивать свой контент на Rutube. Отсюда вопрос. Действительно ли мы можем в YouTube конкурировать вот этими нарративами, о которых вы говорили, и можем ли не закрывать YouTube, а производить в нем те виды действий, которые позволят повысить конкурентность нашей информационной позиции.  


По мнению Юрия Подоляки, большинство родителей самостоятельно отстранились от воспитания своих детей и запреты в использовании гаджетов здесь не помогут.  

— По поводу манипуляции сознания. Любой родитель выступает как манипулятор. Но в чем главная проблема? Не в том, что психика детей не защищена, а в том, что мы, к сожалению, передали права воспитывать своих детей другим, — считает блогер. — Мы отдаем наших детей на откуп смартфонам. Смартфон заходит на платформы, они не наши, там не наш контент и вот результат. Запретами проблему не решить. Нужно доносить до родителей, чтобы они меняли ценностный ряд. Если общество убедить, что самое главное это деньги, то, что дальше может быть? 

Не оставил без внимания военный обозреватель и вопрос о возможной блокировке YouTube. 

— По поводу YouTube. Я лично с апреля 2022 года на платформе не присутствую. Меня вырубили резко, потому что они утеряли контроль. Аккаунт «зарезали» вопреки всем правилам. YouTube — это элемент информационной войны. Якобы изображая плюрализм мнений, они 10% оставляют нам, а 90% оставляют за собой. Но они не учли одной вещи. Они настолько заврались, что те 10 процентов, которые нам оставили, заставили массово пойти на такие каналы, как у меня, — отметил Подоляка. — Поэтому, я считаю, что нужно работать на чужих площадках. Хотя можно стать Rutube, но западный обыватель там сидеть не будет. Таким способом мы защитим свою информационную сферу, но никогда не сможем выиграть войну. 


Подоляка уверен, что «необходимо использовать все возможности площадок противника, чтобы уничтожить его информационную повестку».

— Как показывает наш опыт, мой, в том числе, это можно и нужно делать, — резюмировал эксперт. 

Напомним, что в Волгоград Юрий Подоляка приехал, чтобы готовить лидеров общественного мнения. Историко-просветительский форум РВИО «Курс молодого бойца. Информационный фронт» объединил 80 начинающих журналистов, блогеров, историков из 25 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также: 

«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронта

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2023 16:26
Общество 12.10.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2023 16:22
Общество 12.10.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 15:56
Общество 12.10.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 14:50
Общество 12.10.2023 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 14:41
Общество 12.10.2023 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 13:28
Общество 12.10.2023 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2023 13:06
Общество 12.10.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 11:06
Общество 12.10.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 10:31
Общество 12.10.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 09:21
Общество 12.10.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 09:17
Общество 12.10.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 09:09
Общество 12.10.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 07:57
Общество 12.10.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 21:36
Общество 11.10.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 20:04
Общество 11.10.2023 20:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
«Россети Юг» сделают светлее улицы в сельских районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВОСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детейСмотреть фотографии
15:32
Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде перекроют участок Нулевой продольной 15 октябряСмотреть фотографии
14:41
Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
«Ушел на обед и исчез»: в Волжском разыскивают пропавшего 22 июля Александра НикольченкоСмотреть фотографии
13:28
ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного трудаСмотреть фотографии
13:08
Задержанного в Волгограде афериста с двойным гражданством поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»Смотреть фотографии
12:55
В Кировском районе Волгограда загорелся заброшенный складСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области мужчина на чужой выигрыш в лотерею купил себе домСмотреть фотографии
12:08
Мэрия Волгограда взяла в долг 1,2 миллиардаСмотреть фотографии
11:34
На Набережной в Волгограде автобус №35 протаранил «Ладу Приору»Смотреть фотографии
11:08
Дизтопливо подешевело в Волгоградской области на 85 копеекСмотреть фотографии
11:06
Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героевСмотреть фотографии
10:31
Назначен игумен Свято-Духовского монастыря ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машинСмотреть фотографии
09:39
Москвичу дали 5 лет строгого режима за многомиллионную аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:36
Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиянСмотреть фотографии
09:21
Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октябряСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчинуСмотреть фотографии
09:09
Жители Волгоградской области сняли светящийся «паровозик» в небеСмотреть фотографии
08:45
«Дорога была скользкой»: на мосту под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием 8 машинСмотреть фотографии
08:25
Волгоградские волейболистки 12 октября стартуют в Высшей лигеСмотреть фотографии
07:57
«У него в Волгограде мама»: в Израиле погиб Дмитрий РешетниковСмотреть фотографии
21:36
Жительница Волгоградской области придумала второго ребенка ради маткапиталаСмотреть фотографии
20:51
Путин предложил субсидировать газификацию для участников СВОСмотреть фотографии
20:04
«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронтаСмотреть фотографии
 