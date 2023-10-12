Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детей

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов выступил с предложением закрыть доступ к видеохостингу YouTube и ввести запрет на использование гаджетов малолетними детьми. Как сообщает V102.RU, политик задал вопрос о целесообразности подобных мер военному обозревателю Юрию Подоляке в ходе прошедшей накануне встречи с блогером в стенах ВГСПУ.

— Хочу задать вам два вопроса из моей практики работы и наблюдений. Недавние исследования детских психологов и педагогов выявили огромную зависимость детей до 12 лет от манипуляций в Сети. Не секрет, что практически все родители отдают гаджеты детям, чтобы заниматься своими делами. В итоге дети предоставлены уже не сами себе, а именно тому информационному пространству, которое вливается каждый день, — пояснил Александр Осипов. — Можете ли вы оценить степень угроз детскому сознанию при манипулировании и готовы ли вы рекомендовать органам власти, как специалист независимый и достаточно влиятельный, конкретное запрещение законодательное на пользование гаджетами детям до 12 лет? А второй вопрос касается YouTube. Я мониторю вас в YouTube и многих других, вообще смотрю, как происходит ротация лент. Вы знаете, у нас есть такое предложение: либо закрыть YouTube, как в Китае полностью, либо развивать свой контент на Rutube. Отсюда вопрос. Действительно ли мы можем в YouTube конкурировать вот этими нарративами, о которых вы говорили, и можем ли не закрывать YouTube, а производить в нем те виды действий, которые позволят повысить конкурентность нашей информационной позиции.





По мнению Юрия Подоляки, большинство родителей самостоятельно отстранились от воспитания своих детей и запреты в использовании гаджетов здесь не помогут.

— По поводу манипуляции сознания. Любой родитель выступает как манипулятор. Но в чем главная проблема? Не в том, что психика детей не защищена, а в том, что мы, к сожалению, передали права воспитывать своих детей другим, — считает блогер. — Мы отдаем наших детей на откуп смартфонам. Смартфон заходит на платформы, они не наши, там не наш контент и вот результат. Запретами проблему не решить. Нужно доносить до родителей, чтобы они меняли ценностный ряд. Если общество убедить, что самое главное это деньги, то, что дальше может быть?

Не оставил без внимания военный обозреватель и вопрос о возможной блокировке YouTube.

— По поводу YouTube. Я лично с апреля 2022 года на платформе не присутствую. Меня вырубили резко, потому что они утеряли контроль. Аккаунт «зарезали» вопреки всем правилам. YouTube — это элемент информационной войны. Якобы изображая плюрализм мнений, они 10% оставляют нам, а 90% оставляют за собой. Но они не учли одной вещи. Они настолько заврались, что те 10 процентов, которые нам оставили, заставили массово пойти на такие каналы, как у меня, — отметил Подоляка. — Поэтому, я считаю, что нужно работать на чужих площадках. Хотя можно стать Rutube, но западный обыватель там сидеть не будет. Таким способом мы защитим свою информационную сферу, но никогда не сможем выиграть войну.





Подоляка уверен, что «необходимо использовать все возможности площадок противника, чтобы уничтожить его информационную повестку».

— Как показывает наш опыт, мой, в том числе, это можно и нужно делать, — резюмировал эксперт.

Напомним, что в Волгоград Юрий Подоляка приехал, чтобы готовить лидеров общественного мнения. Историко-просветительский форум РВИО «Курс молодого бойца. Информационный фронт» объединил 80 начинающих журналистов, блогеров, историков из 25 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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