Общество

Во Фролово 12 октября начнется отопительный сезон

Общество 11.10.2023 07:57
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11.10.2023 07:57


Власти еще одного муниципалитета приняли решение о запуске отопления. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы Фролово Василия Данкова.
- В связи с тем, что среднесуточная температура воздуха была ниже плюс 8 градусов, мною принято решение о досрочном начале отопительного сезона 12 октября 2023, - написал он.
Ранее сообщалось, что к подтопке больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений частично приступили в нескольких муниципалитетах Волгоградской области - например, в Котовском районе, в Урюпинске, в Камышине, в Волгограде, в Михайловке. Власти Волжского пообещали сегодня, 11 октября, запустить процесс подачи тепла и в многоквартирные дома. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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