Во Фролово 12 октября начнется отопительный сезон

- В связи с тем, что среднесуточная температура воздуха была ниже плюс 8 градусов, мною принято решение о досрочном начале отопительного сезона 12 октября 2023, - написал он.
Ранее сообщалось, что к подтопке больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений частично приступили в нескольких муниципалитетах Волгоградской области - например, в Котовском районе, в Урюпинске, в Камышине, в Волгограде, в Михайловке. Власти Волжского пообещали сегодня, 11 октября, запустить процесс подачи тепла и в многоквартирные дома.