На старом кладбище в Михайловке Волгоградской области начались работы по вывозу мусора. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа в ответ на редакционный запрос.



- Работы по вывозу мусора с территорий городских кладбищ осуществляет АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» в рамках выделенных денежных средств на выполнение муниципального задания в сфере благоустройства, - пояснили в администрации Михайловки.







Первым объектом, куда пришла техника, стало кладбище, расположенное на ул. Фрунзе. Территорию погоста планируется привести в надлежащее санитарное состояние до 13 октября, уточнили в органе власти.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о жалобах местных жителей на скопление огромных куч мусора на старом кладбище, которые долгое время складировались прямо рядом с могилами. По словам михайловцев, на некоторых могилах даже не видно было крестов из-за охапок веток, старых венков и другого мусора.





Фото администрации Михайловки