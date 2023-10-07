«Крестов не видно»: жители Волгоградской области жалуются на состояние кладбищ





Жители Михайловки Волгоградской области возмущены состоянием старого городского кладбища на улице Фрунзе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на паблик «Новое время Михайловка» VK, погост буквально утопает в мусоре, который складируется на краю кладбищенской территории и почему-то никуда не вывозится. Жители Михайловки Волгоградской области возмущены состоянием старого городского кладбища на улице Фрунзе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на паблик «Новое время Михайловка» VK, погост буквально утопает в мусоре, который складируется на краю кладбищенской территории и почему-то никуда не вывозится.





Почему городское кладбище находится в таком состоянии, редакция V102.RU спросила главу Михайловки Александра Тюрина в направленном в администрацию городского округа запросе. Ответ чиновника ожидается. Почему городское кладбище находится в таком состоянии, редакция V102.RU спросила главу Михайловки Александра Тюрина в направленном в администрацию городского округа запросе. Ответ чиновника ожидается.





А жители села Нижние Коробки Котовского района по-прежнему не могут смириться с тем, что на сельском кладбище разрушилось ограждение. Глава Котовского района Сергей Чумаков на следующий день после выхода материала приехал на кладбище и пообещал отремонтировать ограждение в этом году и установить новое – в следующем. А жители села Нижние Коробки Котовского района по-прежнему не могут смириться с тем, что на сельском кладбище разрушилось ограждение. V102.RU летом этого года сообщало об этой ситуации. Глава Котовского района Сергей Чумаков на следующий день после выхода материала приехал на кладбище и пообещал отремонтировать ограждение в этом году и установить новое – в следующем.





Однако, по словам местных жителей, ничего не изменилось. Однако, по словам местных жителей, ничего не изменилось.





В администрации Попковского сельского поселения оправдывались тем, что уже отремонтировали ограждение на одном из двух кладбищ в селе Нижние Коробки, а на второе пока нет денег. В администрации Попковского сельского поселения оправдывались тем, что уже отремонтировали ограждение на одном из двух кладбищ в селе Нижние Коробки, а на второе пока нет денег.

- Кладбище уже стало похоже на свалку, за кучами крестов не видно, - негодуют люди. – Разве можно так относиться к этому месту, куда люди приходят вспомнить своих близких?- Здесь у нас похоронен герой СВО, а забор обвалился прямо в нескольких метрах от его могилы, - рассказывали селяне. – Туда коровы могут зайти, ведь ограждение почти все лежит. Неужели нужны огромные деньги, чтобы привести его в порядок?