«Крестов не видно»: жители Волгоградской области жалуются на состояние кладбищ

Общество 07.10.2023 18:04
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07.10.2023 18:04
Жители Михайловки Волгоградской области возмущены состоянием старого городского кладбища на улице Фрунзе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на паблик «Новое время Михайловка» VK, погост буквально утопает в мусоре, который складируется на краю кладбищенской территории и почему-то никуда не вывозится.- Кладбище уже стало похоже на свалку, за кучами крестов не видно, - негодуют люди. – Разве можно так относиться к этому месту, куда люди приходят вспомнить своих близких?
Почему городское кладбище находится в таком состоянии, редакция V102.RU спросила главу Михайловки Александра Тюрина в направленном в администрацию городского округа запросе. Ответ чиновника ожидается.
А жители села Нижние Коробки Котовского района по-прежнему не могут смириться с тем, что на сельском кладбище разрушилось ограждение. V102.RU летом этого года сообщало об этой ситуации. Глава Котовского района Сергей Чумаков на следующий день после выхода материала приехал на кладбище и пообещал отремонтировать ограждение в этом году и установить новое – в следующем.
Однако, по словам местных жителей, ничего не изменилось.- Здесь у нас похоронен герой СВО, а забор обвалился прямо в нескольких метрах от его могилы, - рассказывали селяне. – Туда коровы могут зайти, ведь ограждение почти все лежит. Неужели нужны огромные деньги, чтобы привести его в порядок?
В администрации Попковского сельского поселения оправдывались тем, что уже отремонтировали ограждение на одном из двух кладбищ в селе Нижние Коробки, а на второе пока нет денег.Скриншоты youtube-канала "Новое время Михайловка" и фото читателей V102.RU
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