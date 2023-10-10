Под Волгоградом 10 октября закроют переезд на 3 дня

Общество 10.10.2023 07:52
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10.10.2023 07:52
Железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 10 октября, закроется на ремонт. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, ограничение движение через железнодорожные пути на 1042 км. перегона Котлубань-Гумрак будет действовать также 12 и 13 октября с 9-00 до 16-00 ч.Объехать закрытый переезд, расположенный в районе хутора Новая Надежда, можно будет по автомобильной дороге Е119 «Волгоград – Тамбов» через п. Гумрак.
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