Котики решают: Бочаров прервал визит в Городище из-за пушистого незнакомца





Губернатор Волгоградской области сегодня, 5 октября, днем отправился в рабочую поездку в рабочий поселок Городище. Как сообщает ИА «Высота 102», в планах главы региона значилось посещение площадки учебно-производственного технопарка Волгоградского технического колледжа. Однако визит в поселок в какой-то момент пошел не по графику – Андрей Бочаров оставил обсуждение важных вопросов ради общения... с котиком.

По информации обладмина, на территории колледжа Андрей Бочаров в эти минуты проводит совещание по развитию среднеспециального и начального профессионального образования. Именно на пути к педагогам и произошла встреча губернатора с не состоявшим в списках приглашенных гостей котенком.





– Мимо этого милого создания Андрей Бочаров не смог пройти мимо и взял его на руки, – поделились наши коллеги, находившиеся рядом в этот момент. – После непродолжительного общения с мохнатым губернатор направился на площадку, где сейчас в самом разгаре совещание.

О результатах встречи Андрея Бочарова с педагогами в Городище ИА «Высота 102» сообщил в отдельном материале.