Напомним, накануне в Волгоградской области прошли плановые учения по гражданской обороне. Они были направлены на повышение уровня подготовки муниципалитетов к реагированию на случай возникновения ЧС, отработку взаимодействия всех служб и ведомств, развертывание сил и объектов ГО. Во время тренировки были приведены в готовность ЦУ и связи, пункты выдачи СИЗ, сборные эвакуационные площадки, пункты питания, различные защитные сооружения ГО.
Ранее V102.RU сообщало о закупке на оказание услуг по обновлению комплексной системы оповещения в Волгограде. Подрядчик за 167,5 миллиона рублей должен будет синхронизировать оборудование с региональной системой оповещения, а также установить его на 114 объектах – в школах, детских садах, больницах, вузах и колледжах.