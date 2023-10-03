Общество

Умершего от ран участника СВО Николая Серкова похоронят в Урюпинске

Общество 03.10.2023 08:04
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03.10.2023 08:04


В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 3 октября, простятся с сержантом-артиллеристом  Николаем Серковым, участником СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, Николай  родился в хуторе Балтиновский Урюпинского района, учился в Беспаловской средней школе, потом отслужил срочную в армии. Перед мобилизацией занимался малым бизнесом.  На СВО стал командиром самоходно-артиллерийской установки.
Николай иногда приезжал в отпуск домой. Последний раз поздравлял урюпинцев в День России со сцены на площади, благодарил за поддержку и помощь.
После первого ранения в бою летом Николаю вручили орден Жукова. Второе ранение, оказавшееся роковым, он получил в начале сентября при обороне города Токмак Запорожского направления. К сожалению, врачи оказались бессильны – урюпинец умер от тяжелых ран в Московском госпитале Вишневского 20 сентября. Ему было 39 лет. У него остались мама, жена, дети.
Прощание с Николаем состоится сегодня, 3 октября в 10.30 часов у дома по ул. Советская д.152. Его похоронят в хуторе Балтиновский. Урюпинцы скорбят по погибшему герою и выражают соболезнования его родным.
Фото администрации Урюпинска VK.com

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