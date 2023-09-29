Бывший мэр Санкт-Петербурга приехал в Михайловку

Экс-мэр Санкт-Петербурга Владимир Яковлев сегодня, 29 сентября, приехал в Михайловку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Волгоградская провинциальная политика, поводом для визита в город стали торжества, посвященные 70-летию АО «Себряковцемент». Поздравления сотрудникам предприятия Владимир Яковлев адресовал в качестве председателя Союза строителей России.
Сегодня Михайловку посетили также сенаторы, депутаты Волгоградской областной думы, а также чиновники администрации региона для участия в торжественных мероприятиях.
Напомним, АО «Себряковцемент» является градообразующим предприятием Михайловки. Здесь трудятся более 2 тысяч человек.
Фото телеграм-канала Волгоградская провинциальная политика