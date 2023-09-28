Общество

Инвестировать на срок больше года готовы 37% жителей ЮФО

Общество 28.09.2023 17:00
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28.09.2023 17:00


Более трети жителей ЮФО (37%) жителей Южного федерального округа предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года. У каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10-30% от ежемесячных поступлений, а 31% опрошенных впервые начали вкладывать или инвестировать в последние два года. Главная инвестиционная цель респондентов –  увеличение «подушки безопасности». Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и ВТБ Мои Инвестиции.
Согласно результатам исследования, более четверти опрошенных (27%) получают свыше 10% ежемесячного дохода от накоплений (по вкладам, накопительным счетам, ценным бумагам и альтернативным инвестициям). У 3% респондентов доля таких доходов составляет более половины ежемесячных поступлений, у 4% опрошенных – 30-50%, у 20% – 10-30%. У 43% опрошенных их доля – до 10%. Об отсутствии доходов от инвестиций заявили 23% участников опроса. Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.
Кроме того, исследование показало приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года: так, за это время сберегать или инвестировать начал почти каждый третий южанин (31%). Свою позицию за этот период не изменили 57% респондентов. 34% инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 12%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали. 
Опрос показал интерес респондентов к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от 1 года готовы 37% респондентов. 18% – на срок 1-3 года, 14% – на 3-5 лет, 3% – на 5-10 лет. К вложениям на срок более 10 лет готовы лишь 2% респондентов. При этом 28% готовы вкладывать на срок до полугода, еще 35% – на срок до года. 
– Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом, – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
В структуре сбережений респондентов инвестиции и накопления занимают бОльшую долю, чем наличные деньги (можно было давать более одного варианта ответа). Так, 39% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 23% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 11% – в государственные ценные бумаги, 7% в иностранную валюту, по 6% – в паевые инвестиционные фонды, золотые слитки и монеты, а также в недвижимость. При этом 52% опрошенных жителей ЮФО оставляют деньги в наличных рублях, 3% – в альтернативной валюте (юани и др.). 10% предпочитают держать наличные в долларах или евро. Это показывает, что всё больше россиян инвестируют или хранят деньги так, чтобы они могли «работать».
Отвечая на открытый вопрос о целях инвестирования и накопления денег (можно было давать более одного варианта ответа), 39% респондентов назвали увеличение «подушки безопасности», 35% – повышение доходов и повышение качества жизни в будущем, 30% – увеличение текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас. На крупную покупку или ремонт копят деньги 13%, на будущую пенсию – 15%, на образование (свое или детей) – 9%, на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке – 13%, на будущее своих несовершеннолетних детей – 10%, на автомобиль или первоначальный взнос по автокредиту – 6%. Инвестируют и копят деньги без определенной цели 8% опрошенных. 
Главными стимулами инвестирования и накопления денег (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты считают стремление увеличить доход и повысить качество жизни (48%), желание подстраховаться и накопить «подушку безопасности» (44%) и удобство процесса инвестирования (20%). 10% инвестируют для внутреннего чувства уверенности и повышения самооценки и столько же инвестируют без каких-либо дополнительных стимулов.
Среди факторов, удерживающих от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по 40% опрошенных назвали потенциальные риски и отсутствие гарантированной доходности. Неопределенность экономической ситуации смущает 42%. У 22% не хватает средств для инвестирования. Для 25% финансовые продукты выглядят сложными для понимания. 5% заявили, что им ничего не мешает инвестировать. 
*Опрос проведен банком «Открытие» и брокером ВТБ 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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