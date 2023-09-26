«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившем его пса догхантером

Житель Ворошиловского района Волгограда Никита Тимощенко ищет догхантеров, отравивших любимца и без преувеличения члена семьи — золотистого ретривера Чарли. По словам молодого человека, накануне вечером его пес подобрал на улице сосиску, после чего у собаки начались судороги и через час она погибла. Никита уверен, что отравитель мог попасть на камеры видеонаблюдения.

— Я хочу предупредить всех владельцев собак. Вчера ночью у нас случилась беда. Вечером 25 сентября около 21.00 я вывел Чарли на прогулку. На улице Профсоюзной в Ворошиловском районе он резко потянул меня к кустам, под которым лежали сосиски, и съел одну. Для понимания, Чарли — воспитанная собака, прошел массу курсов, чемпион различных выставок и соревнований и самое главное — он был совсем молодой, ему было всего пять лет, — рассказывает Никита. — Минут через 40 после прогулки мы легли спать, но проснулись от грохота. Включив свет, мы с женой увидели нашего Чарли, бьющегося в судорогах и с текущей пеной, глаза у него были напуганы. Я прямо в домашних тапочках понес его на улицу, чтобы поехать в ветклинику, нес его на руках, он очень тяжело дышал. Возле машины я положил его на землю, Чарли был уже парализованный, а мне нужно было открыть автомобиль. Но вдруг он резко вскочил, паническим взглядом посмотрел на меня и убежал. Около часа я искал его в окрестных дворах с надеждой, что все обойдется. Нашел уже бездыханного. Смерть Чарли — шок для всей нашей семьи.





Фото: последний кадр за несколько часов до гибели Чарли

Никита уточняет, что гулял с Чарли рядом с домами № 16 и № 18 по улице Профсоюзной.

— Все это произошло у новостроек, поэтому везде есть камеры. То место, где лежали сосиски, как раз «простреливается». Охранники стройки, рядом с которой умер Чарли, сказали, что видео может предоставить только руководство. Надеюсь, застройщик «Пересвет Юг» и их управляющая компания смогут предоставить сьемку этого объекта за последнюю неделю. Местный дворник рассказал, что эти сосиски были разбросаны повсюду. За неделю до этого здесь пропала еще одна собака. Как мне рассказали соседи, именно такой мучительной смертью в течение лета погибли несколько бездомных собак. Их находили как раз именно вдоль улицы Профсоюзной. Раньше там была целая стая, псов подкармливала местная жительница. Так вот, она вспомнила, что однажды к ней подошел какой-то мужчина из нового дома, который угрожал потравить всех собак, которые ему якобы мешают.





Волгоградец уверен, что его добродушный пес стал жертвой догхантеров.

— Сегодня мы похоронили Чарли за городом, в его любимом месте для прогулок. После смерти Чарли мы консультировались с ветврачами и пришли к выводу, что наш пес стал жертвой догхантеров. По всем симптомам, похоже на отравление изониазидом, который применяют при лечении туберкулеза у людей. К сожалению, мы так и не смогли сделать никаких посмертных анализов и исследований, так как в городе никто подобные услуги не оказывает. Поэтому о точной причине смерти мы можем лишь догадываться. Я понимаю, что даже если мы вычислим этого нелюдя по камерам, то будет очень трудно доказать его причастность к смерти Чарли. Тем не менее, я очень надеюсь, что полицейские внимательно и справедливо отнесутся к этой ситуации и помогут найти виновного. Хочу обратиться ко всем владельцам собак, чтобы они были внимательнее, гуляя сейчас на улице со своими питомцами. Это невыносимая утрата: нашего четвероногого друга убил какой-то больной человек. Не знаю, что заставляет этих нелюдей делать такие вещи. Никому не пожелаю такой беды в семье. Это была страшная смерть.





Никита уточняет, что сегодня утром он написал заявление в полицию.

— Сегодня утром в отделе полиции Ворошиловского района я оставил заявление. Прошу всех неравнодушных посодействовать в поисках этого нелюдя, — призывает волгоградец. — У меня жена с детства мечтала о золотистом ретривере. Чарли привезли к нам из Ярославля на поезде. Это была мечта, а не собака. Она с ним много занималась, ездила по выставкам, Чарли проходил специальные курсы дрессировки… Поймите, он был необыкновенным псом. Он выносил нам кольца с супругой в день нашей свадьбы, был полноправным участником всех семейных праздников. Все, кто его знал, ставили в пример, как воспитанного и очень добродушного питомца. А теперь всего этого нет.

В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам «Высоты 102» сообщили, что заявление зарегистрировано и по обстоятельствам, изложенным в нем, будет организована проверка.

Фото и коллаж: Никита Тимощенко, Алексей Костяков ИА «Высота 102»