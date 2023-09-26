Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективы





Пятнадцать студентов из ВолгГТУ, ВолгГМУ, Волгоградского медицинского колледжа и Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина стали победителями стипендиальной программы РУСАЛа и En+ и будут получать стипендию в размере от 5 до 25 тысяч рублей, в зависимости от уровня получаемого образования и курса обучения.

Победителей конкурса тепло поздравил и.о. генерального директора ВгАЗа Игорь Репик, зам. декана ВолгГТУ Олег Слаутин, зам. директора по УПР Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Галина Качанова. Под аплодисменты ребятам вручили подарки и благодарственные письма, отметив, что отбор был очень серьезным - кроме высокой академической успеваемости, претенденты должны иметь успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях.

Алина Арутюнова, студентка 4 курса Волгоградского медицинского колледжа, обучается по специальности «Сестринское дело»

-У меня отличная успеваемость и стараюсь активно участвовать в конкурсах такого рода. Совсем недавно стала победителем Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Очень рада, что получила дополнительную стипендию, которая всегда является хорошей поддержкой для студента. В будущем планирую работать по специальности.

Вадим Аушев и Данила Афонин, студенты ВолгГТУ

- Мы успешно учимся на первом курсе магистратуры по специальности "Материаловедение и технологии материалов" и «Технология литейных процессов», и не упустили возможности поучаствовать в этой стипендиальной программе. Конкурсный отбор и собеседование по профильным вопросам и социальной работе был очень серьезным. Стипендия для нас важна и мы видим, что бизнес поддерживает молодежь. Рады, что в нашем регионе есть такая поддержка студентов. Стипендию будем получать в течение всего учебного года при условии, что успешно сдадим зимнюю сессию.

Напомним, что стипендиальной программой объединены 10 регионов России и 20 городов ответственности компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.

По итогам конкурса 2023 года выбраны 177 победителей из 56 образовательных учреждений. Программа оказалась крайне востребованной среди студентов - число желающих к ней присоединиться только за прошлый год выросло на 25%.