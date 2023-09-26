Общество

Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективы

Общество 26.09.2023 15:56
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26.09.2023 15:56


Пятнадцать студентов из ВолгГТУ, ВолгГМУ, Волгоградского медицинского колледжа и  Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина стали победителями стипендиальной программы РУСАЛа и En+ и будут получать стипендию в размере от 5 до 25 тысяч рублей, в  зависимости от уровня получаемого образования и курса обучения.
Победителей конкурса тепло поздравил и.о. генерального директора ВгАЗа Игорь Репик,  зам. декана ВолгГТУ Олег Слаутин, зам. директора по УПР Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина  Галина Качанова.  Под аплодисменты ребятам вручили подарки и благодарственные письма, отметив, что отбор был очень серьезным - кроме высокой академической успеваемости, претенденты должны иметь успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях.
 
Алина Арутюнова, студентка 4 курса Волгоградского медицинского колледжа,  обучается по специальности «Сестринское дело» 
-У меня отличная успеваемость и стараюсь активно участвовать в конкурсах такого рода. Совсем недавно стала победителем  Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Очень рада, что получила дополнительную стипендию, которая всегда является хорошей  поддержкой для студента. В будущем планирую работать по специальности.
 
Вадим Аушев и Данила Афонин, студенты ВолгГТУ 
- Мы успешно учимся на первом курсе магистратуры  по специальности "Материаловедение и технологии материалов" и «Технология литейных процессов», и не упустили возможности поучаствовать в этой стипендиальной программе. Конкурсный отбор и собеседование по  профильным вопросам и социальной работе был очень серьезным. Стипендия для нас важна и мы видим, что бизнес поддерживает молодежь. Рады, что в нашем регионе есть такая поддержка студентов. Стипендию будем получать в течение всего учебного года  при условии, что успешно сдадим зимнюю сессию. 
Напомним, что стипендиальной программой объединены 10 регионов России и 20 городов ответственности компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург. 
По итогам конкурса 2023 года выбраны 177 победителей из 56 образовательных учреждений. Программа оказалась крайне востребованной среди студентов - число желающих к ней присоединиться только за прошлый год выросло на 25%.

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