Волгоградку обязали вернуть полученные для кровопускания 150 тысяч





Советский районный суд обязал жительницу областного центра вернуть в бюджет 150 тысяч рублей, которые она получила по нацпроекту «Демография». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, волгоградка в мае 2021 года обратилась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Советскому району Волгограда» с заявлением о предоставлении социальной поддержки для открытия оздоровительного кабинета хиджамы и предоставления услуг по вакуумному массажу и кровопусканию.

Советский районный суд обязал жительницу областного центра вернуть в бюджет 150 тысяч рублей, которые она получила по нацпроекту «Демография». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, волгоградка в мае 2021 года обратилась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Советскому району Волгограда» с заявлением о предоставлении социальной поддержки для открытия оздоровительного кабинета хиджамы и предоставления услуг по вакуумному массажу и кровопусканию.

По результатам рассмотрения заявления женщине предоставили единовременную денежную выплату в размере 150 тысячи рублей. Также с ней заключили социальный контракт, в соответствии с которым она должна была оказывать помощь пациентам в рамках программы социальной адаптации.Несостоявшаяся предпринимательница приобрела на эти деньги мебель для кабинета, на что предоставила отчетные документы. Однако, как оказалось, через какое-то время она возвратила товар, а полученные назад деньги потратила по своему желанию.Теперь ее обязали возместить причиненный бюджету материальный ущерб.