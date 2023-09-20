Происшествия

Волгоградец под Воронежем пошел на таран трактора и покалечился

Происшествия 20.09.2023 14:25
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20.09.2023 14:25


В Панинском районе Воронежской области накануне примерно в 12.00 водитель фургона протаранил трактор. Как сообщает V102.RU, пострадал 29-летний житель  Волгоградской области.  

— По предварительным данным, в Аннинском районе на 317 километре трассы Р-298 житель Волгоградской области за рулем автомобиля «Газель», не выбрав необходимую дистанцию до впереди двигавшегося транспорта, столкнулся с трактором «Белорус», под управлением 52-летнего жителя Панинского района, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожного происшествия пострадал лишь водитель «Газели». Волгоградца с телесными повреждениями доставили в больницу. 

— По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — добавили в правоохранительных органах. 

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области 

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