Волгоградец под Воронежем пошел на таран трактора и покалечился

В Панинском районе Воронежской области накануне примерно в 12.00 водитель фургона протаранил трактор. Как сообщает V102.RU, пострадал 29-летний житель Волгоградской области.

— По предварительным данным, в Аннинском районе на 317 километре трассы Р-298 житель Волгоградской области за рулем автомобиля «Газель», не выбрав необходимую дистанцию до впереди двигавшегося транспорта, столкнулся с трактором «Белорус», под управлением 52-летнего жителя Панинского района, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожного происшествия пострадал лишь водитель «Газели». Волгоградца с телесными повреждениями доставили в больницу.

— По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — добавили в правоохранительных органах.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области