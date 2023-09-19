Седого мужчину со шрамом на лбу разыскивают в Волгограде

В Волгограде организованы поиски жителя Тракторозаводского района Сергея Антонова. Как сообщает V102.RU, 61-летний мужчина вышел из дома и бесследно исчез.

— С 17 сентября местонахождение Сергея Геннадьевича неизвестно. Пропавший нуждается в медицинской помощи. Мужчина плохо ориентируется в пространстве, — рассказали информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Как стало известно журналистам «Высоты 102», мужчина всегда находился рядом с родственниками, а в тот злополучный день на некоторое время остался один и самостоятельно покинул квартиру. Пропал волгоградец в микрорайоне Спартановка.

Приметы исчезнувшего горожанина:

рост 174 сантиметра

обычное телосложение

глаза карие

волосы седые

шрам на лбу

на теле имеются татуировки: книга на ноге, тигр на животе, факел на плече

В день исчезновения пропавший был одет в футболку темно-зеленого цвета, коричневую кофту, синие спортивные штаны, на ногах — полуботинки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, сообщите на горячую линию поискового отряда 8 (800) 505-10-65 или по номерам 112, 102.

Фото и коллаж: поисковый отряд «Оберег», Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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