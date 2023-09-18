В Волгограде за день сгорели два расселенных дома

Происшествия 18.09.2023 12:24
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18.09.2023 12:24
В Волгограде за один день сгорели сразу два расселенных дома - в Кировском и Красноармейском районах, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, оба пожара произошли в воскресенье, 17 сентября, с разницей в три часа.
Сначала на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе. По словам очевидцев, напротив улицы Гагринской около 17.00 загорелся расселенный двухэтажный дом. Кирпичное строение внутри было полностью объято пламенем, которое вырывалось из оконных проемов.
В региональном МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 16:26. Дом горел по всей площади. В 17:51 горение ликвидировали.
Второй пожар произошел в 19.30 в Кировском районе. В расселенном доме горели деревянные конструкции. Через 1 час 26 минут огонь удалось потушить.
По предварительным данным, причиной пожара в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.
Видео: Подслушано. Волгоград Красноармейский / VK.com
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