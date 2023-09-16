Именем Вячеслава Гришечкина назовут Волжский драмтеатр





Такое предложение озвучил мэр Волжского Игорь Воронин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал главы города Волгоградской области, Игорь Воронин выразил соболезнования в связи со смертью актера и заявил, что «будет правильно, если театр, созданный Вячеславом Гришечкиным, будет носить его имя». Такое предложение озвучил мэр Волжского Игорь Воронин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал главы города Волгоградской области, Игорь Воронин выразил соболезнования в связи со смертью актера и заявил, что «будет правильно, если театр, созданный Вячеславом Гришечкиным, будет носить его имя».

Вячеслав Гришечкин, напомним, стал худруком Волжского драматического театра в 2009 году и проработал на этом посту до 2016 года. В театре заверили, что всегда будут помнить Вячеслава Германовича и чтить его вклад в развитие культуры Волжского. Его ученики - волжане Мурат Шыхшабеков, Андрей Васильев, Андрей Ткаченко, Елена Токарева и Артур Хачатрян продолжают дело своего учителя, трудясь в театрах России.К слову, последний раз Вячеслав Гришечкин приезжал в Волжский в августе 2023 года.