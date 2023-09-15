Волгоградцев предупредили о подозрительных консервах из Крыма

Жителей Волгоградской области предупредили о подозрительных консервах, произведенных в Крыму. Как сообщает V102.RU, первыми забили тревогу в Котельниковском районе.

— В автоматизированной системе для электронной сертификации грузов ФГИС «Меркурий», за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ, аннулировали производственные и транспортные ветеринарные сопроводительные документы на рыбные консервы, произведенные ООО «Фортуна Крым» (ИНН 91020001400), — сообщает администрация Котельниковского района со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Уточняется, что этикетке консервов указана некорректная информация — обозначен биологический состав рыбы, не входящей в сырье для ее изготовления.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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