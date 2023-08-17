Общество

В волгоградских магазинах ищут красную икру предприятия-фантома

Общество 17.08.2023 14:05
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17.08.2023 14:05


Волгоградцев просят не покупать лососевую икру производителя ООО «ФореЛька» из Карелии, так как эта продукция является фальсифицированной, передает V102.RU. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщили, что предупреждение о фантомном производителе поступило от сотрудников управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, где в обороте выявлена фальсифицированная продукция ООО «ФореЛька».
На маркировке указано, что ООО «ФореЛька» осуществляет производственную деятельность по адресу: Республика Карелия, д. Тивдия, цех переработки: Река Тивдий, (юридический адрес: Республика Карелия, д. Тивдия, ул. Заречная, д. 16).
- По результатам проведенных мероприятий, анализа информации Россельхознадзора и ФНС РФ, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия установлено, что ООО «ФореЛька», по указанным в маркировке адресам, деятельность по производству рыбной продукции не осуществляет и является «предприятием-призраком», - рассказали в управлении.
В этой связи подана информация в полицию, так как высока вероятность того, что выявленную в продаже икру этого производителя производят нелегально.

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