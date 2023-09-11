В Волгоградской области с 12 сентября зарядят дожди

Общество 11.09.2023 21:59
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11.09.2023 21:59
В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди. Как сообщили V102.RU в Волгоградском ЦГМС, 12 сентября днем в регионе температура не поднимется выше 20 градусов. Примерно столько же будет и в Волгограде. Ночью местами похолодает до +2 градусов, а в областном центре ожидается до +12.Осадки прогнозируют в области также 13 и 14 сентября. В области будет туманно и прохладно. Дожди в эти дни ожидаются и в Волгограде.
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