Спортивный клуб «Ротор» взял на себя расходы по организации дополнительной электрички до Волжского 9 сентября. Как рассказали V102.RU в клубе, болельщиков довезут до места назначения после окончания матча бесплатно. Электричка отправится от остановочной платформы Мамаев курган в 20-33 ч, а прибудет в Волжский 21-16 ч. Эту новость уже с восторгом встретили волжане.
- Вот это сюрприз! Обязательно приедем поболеть! – поделились болельщики в соцсетях.
В этот же день назначена еще одна дополнительная электричка до Шпалопропитки отправлением от Мамаева кургана в 20-31 ч. и прибытием на конечную станцию в 21-31 ч.
Напомним, 9 сентября в 18-00 ч. на Волгоград Арене пройдет встреча «Ротора» и «Чайки». Начало матча – в 18-00 ч.