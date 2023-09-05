На здании Волгоградстата оставили кусочек эпохи Царицына

Фасад старинного здания Волгоградстата отреставрировали в областном центре. Как сообщили V102.RU в ведомстве, капитальный ремонт начался весной этого года с карниза. Работы велись под надзором организации, осуществляющей деятельность по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Перечень работ включал в себя также замену декоративных элементов архитектуры здания и проведение модернизации кровли.

Здание Волгоградстата является памятником истории и культуры регионального значения. Это бывшая первая женская гимназия в Царицыне, которая принадлежала известному в городе купцу Репникову. Назвали ее Мариинской в честь визита в город в 1877 году Марии Федоровны со своим мужем, будущим императором Александром III. После революции здание перепланировали, разместив в нем кинотеатр на 800 мест. Интересно, что в годы войны оно практически не пострадало. Капитальные стены выстояли, хотя почти все архитектурные детали были уничтожены. Внешний вид здания стал более простым, но его угловая часть и сейчас – живое свидетельство эпохи Царицына.