Общество

Пограничники в сезон отпусков не выпустили из Волгоградской области 90 человек

Общество 04.09.2023 13:10
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04.09.2023 13:10


Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области за летний период 2023 года через государственную границу Российской Федерации было пропущено свыше 55 000 лиц, около 9 000 транспортных средств. При этом отказано в пропуске 90 гражданам, сообщили V102.RU в ведомстве.
В управлении напомнили, что пограничники имеют право проверять документы, производить осмотр автомобилей и грузов, задерживать лиц, подозреваемых в нарушении режима государственной границы, изымать недействительные документы, а также временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение граждан и транспортных средств. Пересекающих границу просят также не нервничать в связи с уточняющими вопросами, связанными с проверкой подлинности документов.
– Все эти действия направлены на обеспечение безопасности граждан России, – подчеркнули в ведомстве.

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