Общество

Эксперты: расходы волгоградцев на ЖКХ снизились до 3852 рублей

Общество 04.09.2023 08:19
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04.09.2023 08:19


Расходы жителей Волгоградской области в 2022 году на коммуналку по сравнению с предыдущим снизились на 1,2% и составили в среднем 3852 рубля. Так, передает V102.RU, утверждают эксперты в опубликованном исследовании РИА Новости.
Волгоградскую область определили в списке субъектов РФ по данному признаку на 28-е место. Аналитики подсчитали, что доля расходов среднестатистической семьи, проживающей в регионе, на ЖКХ и топливо составила всего 3852 рубля. При этом, говорится в исследовании, этот показатель снизился на 1,2%. Всего семьи волгоградцев тратят на коммуналку 9,3% от среднемесячных доходов.
Больше всего, как следует из рейтинга, платят за коммуналку жители Москвы – 9925 рублей. Свыше 8 тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКХ также в Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Якутии.
Наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Брянской области и Курской областей, Чувашии. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 3,2 тысячи рублей в месяц.
Любопытно, что недавно Волгоградстат сообщал, что в начале 2023 года расходы на коммуналку в Волгоградской области составляли 26,6% в структуре платных услуг. 

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