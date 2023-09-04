Эксперты: расходы волгоградцев на ЖКХ снизились до 3852 рублей

Расходы жителей Волгоградской области в 2022 году на коммуналку по сравнению с предыдущим снизились на 1,2% и составили в среднем 3852 рубля. Так, передает V102.RU, утверждают эксперты в опубликованном исследовании РИА Новости.Волгоградскую область определили в списке субъектов РФ по данному признаку на 28-е место. Аналитики подсчитали, что доля расходов среднестатистической семьи, проживающей в регионе, на ЖКХ и топливо составила всего 3852 рубля. При этом, говорится в исследовании, этот показатель снизился на 1,2%. Всего семьи волгоградцев тратят на коммуналку 9,3% от среднемесячных доходов.Больше всего, как следует из рейтинга, платят за коммуналку жители Москвы – 9925 рублей. Свыше 8 тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКХ также в Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Якутии.