Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в Волгограде









Волгоград 1 сентября посетит заместитель главы МВД России Владимир Кубышко, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской академии МВД, генерал-полковник полиции примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, поздравит личный состав академии с началом учебного года. Напутствия замминистра услышат и курсанты Донецкого филиала академии, которые прибыли в Волгоград.

В этом году частью сплоченного и дружного коллектива сотрудников органов внутренних дел стали 297 первокурсников из 39 регионов России.

Не так давно в состав Волгоградской академии МВД России вошел Донецкий филиал. В нем проходят обучение 242 курсанта (100 первокурсников, 111 курсантов второго и 31 – третьего курса), которые в этом году впервые примут участие в торжественном мероприятии. Среди них – дети участников специальной военной операции.

После окончания торжественной части Владимир Кубышко ознакомится с инновационными образовательными технологиями Волгоградской академии МВД РФ, примет участие в открытии на территории загородной учебной базы вуза мемориального комплекса памяти погибших офицеров и курсантов академии МВД ДНР им. Ф.Э. Дзержинского.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»