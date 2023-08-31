Общество

Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в Волгограде

Общество 31.08.2023 16:52
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31.08.2023 16:52



Волгоград 1 сентября посетит заместитель главы МВД России Владимир Кубышко, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской академии МВД, генерал-полковник полиции примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, поздравит личный состав академии с началом учебного года. Напутствия замминистра услышат и курсанты Донецкого филиала академии, которые прибыли в Волгоград.
В этом году частью сплоченного и дружного коллектива сотрудников органов внутренних дел стали 297 первокурсников из 39 регионов России. 
Не так давно в состав Волгоградской академии МВД России вошел Донецкий филиал. В нем проходят обучение 242 курсанта (100 первокурсников, 111 курсантов второго и 31 – третьего курса), которые в этом году впервые примут участие в торжественном мероприятии. Среди них – дети участников специальной военной операции.
После окончания торжественной части Владимир Кубышко ознакомится с инновационными образовательными технологиями Волгоградской академии МВД РФ, примет участие в открытии на территории загородной учебной базы вуза мемориального комплекса памяти погибших офицеров и курсантов академии МВД ДНР им. Ф.Э. Дзержинского. 
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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