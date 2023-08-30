На юге Волгограда завершен этап реконструкции трамвайных путей

Общество 30.08.2023 10:34
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30.08.2023 10:34
Подрядчик завершил основные работы по устройству нового трамвайного полотна на реконструируемом Марийском путепроводе. Как пояснили V102.RU в администрации Волгограда, в ближайшее время транспортное предприятие приступит к обязательной обкатке, после чего движение по трамвайному маршруту № 11 возобновится в прежних границах.
Сейчас трамвайное полотно общей протяженностью 100 м в однопутном исчислении полностью смонтировано, завершаются работы по его укреплению и подготовке к запуску. Асфальтирование межрельсового пространства будет проведено вместе с укладкой нового покрытия на путепроводе.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о транспортных проблемах жителей Красноармейского района, связанных с ремонтными работами на Марийском путепроводе. Люди жаловались не только на заторы на дорогах, но и на вереницу фур, затрудняющих движение. Жители юга Волгограда переживают, что с наступлением 1 сентября ситуация ухудшится в разы.
Скриншот видео телеграм-канала администрации Волгограда
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