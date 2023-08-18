







Жители заканальной части Красноармейского района Волгограда с ужасом ждут 1 сентября, когда придется везти детей школу через пробки. Утомленные дорожной ситуацией горожане жалуются не только на постоянные заторы, но и на многочисленные фуры, которые ухудшают и без того напряженную ситуацию.















– У нас отменили трамвай и пустили автобусы до «Юбилейного», которые стоят в бесконечных пробках. Пробки круглосуточные – уже нет уже такого понятия, как час-пик или выходной день, они постоянно. И как быть 1 сентября? Как наши дети попадут на линейки? И как вообще детей возить, если постоянно стоит пробка? Надо тогда вставать в 5 или 6 утра, чтобы дитя довезти в школу? Нет никакой ясности с этими мостами. Еще и фуры, которые достали уже. Они не просто ездят через наш Красноармейский район, а еще стоят на мосту и ремонтируются, – делятся своими возмущениями жители Красноармейского.

Напомним, что с 9 августа трамваи №11 ходят от резервного кольца по ул. Марийской до остановки АО «Каустик» из-за реконструкции трамвайного полотна на Марийском путепроводе. На период ремонта трамваи заменили бесплатными автобусами, которые ходят от трамвайного кольца на ул. Пролетарская до кинотеатра «Юбилейный».

В администрации Волгограда не смогли назвать точную дату, когда трамвайный маршрут №11 будет работать, как прежде.

– Благодаря приостановке трамвайного движения по мосту рабочие получили возможность вести работы по устройству нового основания не фрагментами, а сразу по всей ширине проезжей части моста. Подрядная организация разобрала старую рельсошпальную решетку и демонтировала оставшийся под трамвайным полотном участок разрушившегося бетонного слоя. Здесь после подготовки основания будет выполнено строительство нового трамвайного полотна. Движение рельсового транспорта возобновится уже в начале сентября, – прокомментировали ситуацию с трамваем №11 в администрации Волгограда.

До тех пор от трамвайного кольца на ул. Пролетарской до Марийского путепровода будут ходить 15 бесплатных автобусов. Для пересадки пассажиров с автобуса на трамвай и обратно на Марийском путепроводе создан специальный пешеходный коридор.

В мэрии пояснили, что выполнение всех запланированных работ по реконструкции трамвайного полотна в течение ближайших четырех недель позволит подрядной организации до наступления зимнего периода провести остальные работы на верхней части путепровода и на год раньше открыть движение не только для трамваев, но и для автомобильного транспорта.

– При этом работы на других элементах путепровода, не требующие ограничения движения, продолжатся в соответствии со сроками муниципального контракта, – отметили в горадминистрации.

По вопросу движению фур по городским дорогам в мэрии напомнили, что в Волгограде в летний период введен запрет на проезд транзитного транспорта в дневные часы – с 7.00 до 22.00. Контроль за соблюдением водителями данного требования относится к полномочиям соответствующих служб органов правопорядка.

Марийский путепровод в заканальной части Красноармейского района Волгограда, напомним, перекрыли с 1 марта . По данным мэрии, работы по реконструкции Марийского путепровода подрядная организация ведет в двухсменном режиме с соблюдением технологий выполнения всех предусмотренных работ. Сейчас на объекте начался этап заливки выравнивающего слоя нового бетонного основания под проезжую часть, включая трамвайное полотно.

Видео: читатели ИА «Высота 102»



