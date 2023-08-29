В Волгоградской области сменившую фамилию должницу рассекретил автомобиль





Приставы из Октябрьского района Волгоградской области нашли местную жительницу, которая пыталась скрыться от долгов. Как сообщили V102.RU в УФССП России по региону, женщина, чтобы не выплачивать 15 тысяч рублей долга по кредитным платежам, сменила фамилию и место жительства.

- В то же время информация из регистрирующих органов, предоставленная по запросу судебного пристава-исполнителя, помогла идентифицировать пытавшуюся скрыться от долгов гражданку. Один из ответов также содержал сведения о наличии в собственности женщины автомобиля Lada Kalina, - рассказали в управлении.

Машину должницы нашли и составил акт описи и ареста транспортного средства. Это побудило женщину оплатить задолженность в полном объеме.



