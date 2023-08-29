Напомним, в настоящее время в городе продолжается реконструкция наземной линии СТ на трехкилометровом участке.
- Подрядчику поставлена задача открыть движение скоростного трамвая не позднее сентября этого года, - пояснили в мэрии.
Сейчас, по данным администрации города, ежедневно на объекте трудятся более 60 рабочих и 20 ед. техники. Уже полностью демонтировано старое трамвайное полотно и уложено порядка 2 км новой рельсошпальной решетки из 3 запланированных на текущий год. Завершается обустройство трамвайных переездов: двух - у ст.«Завод «Баррикады» и одного у ост. «Гимназия № 14».
При этом пока остается неизвестным, возобновится ли движение скоростного трамвая к 1 сентября, как ранее заявлялось. Редакция V102.RU направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой уточнить срок открытия движения СТ.