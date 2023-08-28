У «книгочеев» из волгоградской ИК-9 отобрали 26 граммов радости

Оперативники ИК-9 пресекли доставку крупной партии наркотиков, спрятанных в книгах. Как сообщили V102.RU в УФСИН Волгоградской области, в посылке обнаружили 44 свертка с наркотиками растительного и синтетического происхождения общей массой более 26 граммов.

В ходе досмотра посылки, предназначенной для одного из подследственных, сотрудники колонии в корешках книг обнаружили и изъяли свертки в полиэтиленовой обертке с неизвестными веществами серо-бурого, зелёного и белого цвета, по внешним признакам напоминающие наркотические вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции по Тракторозаводскому району Волгограда, а изъятые вещества направлены на исследование. Согласно результатам экспертизы, в свертках находилось 3 грамма героина, больше грамма амфетамина, 12 граммов мефедрона и 9 грамма марихуаны.





Организатором доставки партии наркотиков является один из осужденных, которому теперь грозит новое наказание.

Фото: УФСИН Волгоградской области