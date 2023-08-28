«Дотронуться до звезды»: парад звезд на красной дорожке в Волгограде вызвал ажиотаж

В Волгограде парад звезд, который прошел накануне, 27 августа, перед открытием кинофестиваля «Волгоградский факел», по традиции вызвал ажиотаж у горожан. Как сообщили V102.RU в Волгоградском экспериментальном театре, культурное событие стартовало с «красной дорожки», по которой прошли артисты кино и театра. Первыми на нее ступили, приветствуя зрителей, актеры волгоградских театров. Праздничное шествие открыли звезды НЭТа – народная артистка РФ Алла Забелина, заслуженный артист РФ Сергей Симушин и заслуженный артист РФ Игорь Мазур.





По «красной дорожке» также продефилировали известные артисты. Ольга Остроумова, Анатолий Журавлев, Наталья Варлей, Сергей Горобченко, Яна Поплавская, Екатерина Волкова, Юрий Чернов, Светлана Немоляева, Александр Пашутин – всего в Волгоград приехало 40 актеров, хорошо известных любителям кино. Некоторым волгоградцам даже удалось дотронуться до звезд в буквальном смысле слова.





Напомним, как ранее сообщали в комитете культуры Волгоградской области, фестиваль «Волгоградский факел» продлится три дня, в ходе которого будут показаны 32 отечественные полнометражные, документальные и короткометражные киноленты. Кроме того, в основную программу включена номинация фильмов о войне «Сталинградская сирень». Показы пройдут и в некоторых муниципалитетах Волгоградской области.













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