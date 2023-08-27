Почти тысяча волгоградцев изменили свое имя и отчество

971 житель региона с начала 2023 года поменял записи в своем паспорте, изменив имя, отчество или фамилию. Стоит отметить, что в это число не входят граждане, переменившие фамилию в связи с браком или разводом.Как пояснили V102.RU в региональном комитете юстиции, одной из распространенных причин смены имени является желание носить имя, которым человека называют фактически (в быту) близкие или друзья. Так Оксана может стать Ксенией, а Елена — Алёной.Специалисты ЗАГСов отмечают, что также нередки случаи, когда граждане меняют имя в надежде изменить к лучшему свою жизнь и судьбу. Перемена имени и фамилии в связи с неблагозвучностью встречается гораздо реже.Стоит отметить, что согласно российскому законодательству, запрещено регистрировать имена, которые состоят из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, содержат бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.Что касается причин, по которым меняют фамилии без привязки к бракам-разводам, то чаще всего дети меняют фамилии кровных отцов на фамилии отчимов, их воспитавших. В таких случаях меняют и отчество — на производное от имени отчима.