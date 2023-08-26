Общество

На улице Елецкой в Волгограде губернатор посмотрел, на что потрачены 240 млн рублей

Общество 26.08.2023 15:27
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26.08.2023 15:27



С инспекционным визитом на улице Елецкой в Волгограде, где реализуется комплексный проект по строительству баскетбольной арены и общественной территории возле нее, побывал сегодня, 26 августа, губернатор Андрей Бочаров.



На данный момент строительно-монтажные работы по данному объекту завершены. ФОК площадью 1300 кв. м с раздевалками и другими административно-бытовыми помещениями возводится по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Волгоградской области» и будет передан спортшколе № 12. На территории нового спортивного объекта заканчивается обустройство мини-футбольного поля, хоккейной коробки, летних площадок для игры в баскетбол и волейбол, беговых дорожек и зоны для занятия воркаутом.



Благоустраивается территория и вокруг ФОКа. Здесь появится современное общественное пространство с подъездными путями, парковочными местами и парковой зоной. 
- Проект реализуется в соответствии с графиком, полностью обеспечен финансовыми ресурсами, - отметил Андрей Бочаров. - Начинали только с ФОКа – около 80 миллионов рублей. А затем в три раза увеличили объем финансовых средств – почти до 240 миллионов рублей, чтобы привести в порядок всю территорию. 



В итоге приведены в порядок фасады и территории лицея № 11 и детского сада № 337. Для лицеистов возвели «умную» спортплощадку, трибуны и площадку для торжественных линеек. Помимо этого, согласно разработанной МБУ «ВЯЗ» концепции многофункционального общественного пространства, на земельном участке площадью 15 тыс. кв. м, прилегающем к ФОКу и образовательным учреждениям, идет обустройство прогулочных и смотровых зон, а также зон отдыха. 



В числе работ - мощение дорожек, ремонт лестниц, связывающих жилые дома с зоной спортивных и образовательных объектов, монтаж поливочного водопровода, освещения, видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм. Первый этап работ выполнен на 75%. Подрядчик сделал новые лестницы взамен полуразрушенных спусков. На втором этапе, который запланирован на весну 2024 года, будут благоустроены склоны и проведено озеленение. Дополнительно отремонтируют дорожные проезды со стороны ул. Елецкой, обустроят парковку и тротуары.
Свой созидательный вклад на этой территории внесли и коммунальщики. «Концессии теплоснабжения» заменили здесь ветхий трубопровод диаметром 200 мм и протяженностью 200 метров, чтобы повысить стабильность функционирования теплосети, от которой питается ФОК, социальные объекты и многоэтажки.
Фото: администрации Волгоградской области

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