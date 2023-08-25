Под Волгоградом ввели карантин из-за моли, минирующей томаты









В Волгоградской области ликвидируют очаг опасного вредителя томатов - томатной минирующей моли, которая родом их Южной Америки, передает V102.RU.

В управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям области и республики Калмыкия подписан приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны на территории Красного сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области, где выявлен очаг с вредителем. Здесь введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантин на общей площади 950 га.

Сообщается, что площадь очага - 27 га, площадь буферной зоны - 923 га.

Разработаны и применяются меры по ликвидации опасного вредителя и его популяции. Это позволит локализовать очаг с вредителем и не допустить его дальнейшего распространения на другие территории.

Специалисты поясняют, что все проводимые мероприятия направлены не просто на купирование проблемы, но и учитывают интересы сельхозтоваропроизводителя. Так, установление карантинной фитосанитарной зоны позволяет аграрию продолжать реализацию своей продукции, однако после дополнительного исследования.

Ранее, напомним, дачники жаловались, что в этом году на грядках чернеют томаты и вообще плохо завязываются.

Справка.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyrick) – опасный вредитель томатов. Она также способна повреждать и другие растения семейства пасленовые – например, картофель, баклажаны, и также может развиваться на фасоли. Вредят гусеницы, они повреждают все надземные части растения – минируют листья (прокладывают в листовой ткани ходы), обгрызают стебли, повреждают плоды.

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