Общество

Облздрав: волгоградка 19 лет жила со швейной иглой в животе

Общество 24.08.2023 18:36
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24.08.2023 18:36



В Волгограде врачи областной клинической больницы № 3 спасли 42-летнюю женщину, вытащив швейную иглу, которая находилась у нее в животе 19 лет, сообщили V102.RU  в облздраве.
С желудочно-кишечным кровотечением пациентку доставили в больницу по «скорой». В ходе обследования диагноз подтвердился, а также выяснилось, что в брюшной полости женщины скрывается швейная игла длиной 5 сантиметров.  



-  О том, что в ее теле находится посторонний предмет, врачи узнали совершенно случайно, проведя обзорную рентгенографию брюшной полости. Бригадой дежурных хирургов было принято решение о немедленной операции. Кроме того, у женщины была диагностирована правосторонняя пневмония, что утяжеляло состояние и прогноз операции, - рассказали в областном комитете здравоохранения.
Операция прошла успешно, хирурги, под рентгеновским контролем извлекли иглу. К счастью, она не успела повредить жизненно важные органы. В настоящее время пациентка идет на поправку. 
Специалисты считают, что пациентке повезло, так как игла в любой момент могла начать двигаться внутри брюшной полости и привести к смертельным повреждениям.
Пациентка рассказала врачам, что примерно в 2004 году, работая на швейной фабрике, могла получить случайную травму, в результате которой игла попала в брюшную стенку, а затем видимо мигрировала в брюшную полость и застряла в сальнике.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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