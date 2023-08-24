



К щенячьей радости самых маленьких питомцев на территории пункта содержания бездомных животных МБУ «Северное» возвели игровую площадку. Для активных прогулок малышам на территории выгульной зоны здесь уже установили песочницы под навесами, качели с подвешенными шинами, и самый настоящий бум – бревно для выработки координации движений у собак.





И, если на бум отваживаются забираться самые смелые, то песочницы щенки уже оценили по достоинству, предпочитая тихий отдых в тенечке после сытного завтрака или обеда.





- Идею игровой площадки мы позаимствовали у наших друзей, волонтеров. Такие игровые снаряды обустроили для щенков в реабилитационном центре для бездомных животных «Мы в ответе», - рассказала главный ветеринарный врач ИБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Этого явно не хватало для наших малышей, которых мы хорошо кормим, но которые остаются щенками со всеми вытекающими потребностями. Ведь все, кто содержится в наших общих яслях, это щенки, которых подобрали на улице и у которых нет мам. Им надо самостоятельно познавать этот большой и пока пугающий для них мир.





Игровую площадку сотрудники МБУ «Северное» возвели за месяц с небольшим. Теперь здесь целых десять песочниц, которых с лихвой хватит для всех обитателей яслей. Как и на любой детской площадке, все игровые снаряды раскрашены в яркие цвета. Ведь для сотрудников горпитомника четвероногая малышня – как дети, которых к тому же всегда хочется побаловать чем-нибудь вкусненьким.





Именно такой «праздник живота» выдался сегодня, когда к маленьким обитателям питомника в очередной раз приехали волонтеры. И, как обычно, не с пустыми руками. На этот раз руководитель реабилитационного центра «Мы в ответе» Галина Демьянова вместе с волонтером Верой Чеваниной привезли щенкам вкусную еду – 300 килограммов вкуснейшей каши. Не забыли и про взрослых обитателей, которые получат 200 килограммов свежих мясных мослов.





Но главным подарком для малышни стал ворох самых разных игрушек, которых явно не хватало на новой площадке. Кольца, пирамидки, игрушечные гантели, крепкие канатики – все это щенкам можно долгое время с интересом не только изучать, но и точить об игрушки свои молодые зубки.





Уже в первые минуты часть привезенного была растащена по песочницам, а за некоторые претендентам даже пришлось побороться – отобрать у конкурента и слегка рыкнуть. Такие мини-схватки также идут щенкам на пользу – они учат выживать и закалять характер. Ведь после достижения определенного возраста щенков вернут в уличную среду, откуда они и попали в питомник.





Но, если милым пушистым комочкам повезет, они могут обрести свой дом, добрых и ответственных хозяев и уехать в новую семью. Работу по поиску владельцев для сироток в МБУ «Северное» проводят вместе с волонтерами, которые помогают пристраивать собак в добрые руки. Если кто-то из волгоградцев решит присмотреть себе четвероного друга, в горпитомнике окажут помощь в выборе щенка и поделятся советами по его воспитанию.





Ведь настоящий четвероногий друг не обязательно должен быть породистым и иметь солидную родословную. Порой люди не осознают последствия приобретения определенных пород собак, что может обернуться трагедией.





Недавно в горпитомник попал алабай Зевс, которого два года назад завела семья с ребенком, забыв, что это – сторожевая собака и ее нелегко воспитать без должной дрессировки. В итоге Зевс напал на ребенка и тот попал в больницу. Родители тут же отказались от собаки и обратились в службу отлова, чтобы ее вывезли со двора.





- Честно говоря, первые дни сотрудники побаивались даже воду поменять в вольере у Зевса, настолько он был агрессивным. Это сейчас он машет хвостиком, понимая, что ему никто не причинит зла, - говорит Гуля Горбунова. – Наши маленькие бездомыши гораздо безопаснее и могут стать настоящими любимцами для тех, кто захочет их приютить. Ведь нет благодарнее собаки, которая обретет свой дом и любящих хозяев. Она всю жизнь будет помнить добро и отплатит за это безграничной любовью и преданностью…





















Фото Павла Мирошкина/V102.RU