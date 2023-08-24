В Волгограде у любителя пьяной езды конфисковали Peugeot





Повторное вождение в пьяном виде обернулось для 35-летнего жителя Волгограда приговором и конфискацией автомобиля Peugeot 407 в доход государства. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Центральный районный суд Волгограда признал автомобилиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Установлено, что волгоградец в декабре 2021 года привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на 1 год 8 месяцев.

Однако мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения. Его задержали 4 июля этого года за рулем Peugeot 407 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения направлялся на своей иномарке в гости. Машину у него тогда изъяли и поместили на спецстоянку.

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



