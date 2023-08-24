В Волгограде у любителя пьяной езды конфисковали Peugeot

Расследования 24.08.2023 11:00
0
24.08.2023 11:00
Повторное вождение в пьяном виде обернулось для 35-летнего жителя Волгограда приговором и конфискацией автомобиля Peugeot 407 в доход государства. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Центральный районный суд Волгограда признал автомобилиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Установлено, что волгоградец в декабре 2021 года привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на 1 год 8 месяцев.
Однако мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения. Его задержали 4 июля этого года за рулем Peugeot 407 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения направлялся на своей иномарке в гости. Машину у него тогда изъяли и поместили на спецстоянку.
На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске передали из СК в прокуратуру24.08.2023 11:33
Расследования 24.08.2023 11:33
Под Волгоградом заключенного осудят за письмо ненависти в тюремной библиотеке24.08.2023 10:13
Расследования 24.08.2023 10:13
Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 советских бойцов23.08.2023 20:48
Расследования 23.08.2023 20:48
Экс-судью Мартынову по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии в Волгограде23.08.2023 19:12
Расследования 23.08.2023 19:12
«Надо потерпеть»: в город коммунальных катастроф Котово нагрянули чиновники из Волгограда23.08.2023 17:01
Расследования 23.08.2023 17:01
Стали известны подробности ДТП в Волжском с вылетевшей из салона женщиной23.08.2023 10:57
Расследования 23.08.2023 10:57
Бочаров выступил на заключительном заседании по делу о геноциде нацистами сталинградцев23.08.2023 10:39
Расследования 23.08.2023 10:39
Природоохранная прокуратура выясняет причины двух крупных лесных пожаров под Волгоградом22.08.2023 19:03
Расследования 22.08.2023 19:03
Под Волгоградом дети участников СВО сразились в пионербол с ветеранами спецоперации22.08.2023 17:24
Расследования 22.08.2023 17:24
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонии22.08.2023 16:12
Расследования 22.08.2023 16:12
Директору школы №19 Волжского вынесли приговор после трагедии с ученицей22.08.2023 12:27
Расследования 22.08.2023 12:27
«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетах22.08.2023 11:40
Расследования 22.08.2023 11:40
Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августа22.08.2023 10:56
Расследования 22.08.2023 10:56
В Волгоград на следственный эксперимент привезли двух бородатых «жриц любви»21.08.2023 12:43
Расследования 21.08.2023 12:43
Водителя фуры из Дагестана осудили за смерть троих человек в ДТП под Волгоградом21.08.2023 09:41
Расследования 21.08.2023 09:41