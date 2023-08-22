В Волгограде семья слегла после арбузного ужина





Семья Супониных из Советского района Волгограда почувствовала себя плохо после того, как поужинала арбузом. Семья Супониных из Советского района Волгограда почувствовала себя плохо после того, как поужинала арбузом.

– Два арбуза привез супруг с рынка на Жилгородке, – рассказала V102.RU волгоградка Марина. – Вечером мы с мужем и сыном с радостью сели за стол – в этом году арбузы мы еще не ели, всегда ждали конца августа, чтобы не попасть на арбузы с нитратами. Но нам не повезло. – Два арбуза привез супруг с рынка на Жилгородке, – рассказала V102.RU волгоградка Марина. – Вечером мы с мужем и сыном с радостью сели за стол – в этом году арбузы мы еще не ели, всегда ждали конца августа, чтобы не попасть на арбузы с нитратами. Но нам не повезло.

По словам Марины, уже через некоторое время после употребления арбузов, которые, кстати, оказались не такими сладкими, как ожидалось, всем членам семьи стало плохо. По словам Марины, уже через некоторое время после употребления арбузов, которые, кстати, оказались не такими сладкими, как ожидалось, всем членам семьи стало плохо.

– Было расстройство желудка, рвота, еще сильно резало живот, – с содроганием вспоминает женщина пережитое. – Скорую не вызывали, лечились проверенными средствами – активированный уголь, крепкий чай. Слава богу, дня через два нам полегчало. – Было расстройство желудка, рвота, еще сильно резало живот, – с содроганием вспоминает женщина пережитое. – Скорую не вызывали, лечились проверенными средствами – активированный уголь, крепкий чай. Слава богу, дня через два нам полегчало.

Но теперь, утверждает Марина, в сторону арбузов она и ее родные даже не посмотрят. Но теперь, утверждает Марина, в сторону арбузов она и ее родные даже не посмотрят.

– Всегда буду бояться, что мы снова отравимся, – говорит волгоградка. – У продавца не спросили, откуда арбузы, да и не верится, что нам сказали бы правду. – Всегда буду бояться, что мы снова отравимся, – говорит волгоградка. – У продавца не спросили, откуда арбузы, да и не верится, что нам сказали бы правду.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой озвучить данные об отравлениях арбузами с начала сезона, заявили, что такая статистика не ведется. В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой озвучить данные об отравлениях арбузами с начала сезона, заявили, что такая статистика не ведется.

В волгоградской больнице №25 пояснили, что, несмотря на наличие множества полезных веществ в арбузах, они не всегда могут принести пользу. Так, арбузы рекомендуют тем, кто страдает анемией, атеросклерозом, гипертонией, болезнями печени, камнями в желчном пузыре и мочевыводящих путях, артритом, подагрой и ожирением. В то же время чрезмерное употребление арбузов грозит обезвоживанием. Также при употребления арбузов после богатой белком пищей может появиться боль в животе, вздутие и расстройство кишечника. Следует воздержаться от арбузов и тем, кто страдает болезнями мочеполовой системы, поджелудочной и предстательной желез. В волгоградской больнице №25 пояснили, что, несмотря на наличие множества полезных веществ в арбузах, они не всегда могут принести пользу. Так, арбузы рекомендуют тем, кто страдает анемией, атеросклерозом, гипертонией, болезнями печени, камнями в желчном пузыре и мочевыводящих путях, артритом, подагрой и ожирением. В то же время чрезмерное употребление арбузов грозит обезвоживанием. Также при употребления арбузов после богатой белком пищей может появиться боль в животе, вздутие и расстройство кишечника. Следует воздержаться от арбузов и тем, кто страдает болезнями мочеполовой системы, поджелудочной и предстательной желез.



