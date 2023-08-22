В Волгограде семья слегла после арбузного ужина

Семья Супониных из Советского района Волгограда почувствовала себя плохо после того, как поужинала арбузом.
– Два арбуза привез супруг с рынка на Жилгородке, – рассказала V102.RU волгоградка Марина. – Вечером мы с мужем и сыном с радостью сели за стол – в этом году арбузы мы еще не ели, всегда ждали конца августа, чтобы не попасть на арбузы с нитратами. Но нам не повезло.
По словам Марины, уже через некоторое время после употребления арбузов, которые, кстати, оказались не такими сладкими, как ожидалось, всем членам семьи стало плохо.
– Было расстройство желудка, рвота, еще сильно резало живот, – с содроганием вспоминает женщина пережитое. – Скорую не вызывали, лечились проверенными средствами – активированный уголь, крепкий чай. Слава богу, дня через два нам полегчало.
Но теперь, утверждает Марина, в сторону арбузов она и ее родные даже не посмотрят.
– Всегда буду бояться, что мы снова отравимся, – говорит волгоградка. – У продавца не спросили, откуда арбузы, да и не верится, что нам сказали бы правду.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой озвучить данные об отравлениях арбузами с начала сезона, заявили, что такая статистика не ведется.
В волгоградской больнице №25 пояснили, что, несмотря на наличие множества полезных веществ в арбузах, они не всегда могут принести пользу. Так, арбузы рекомендуют тем, кто страдает анемией, атеросклерозом, гипертонией, болезнями печени, камнями в желчном пузыре и мочевыводящих путях, артритом, подагрой и ожирением. В то же время чрезмерное употребление арбузов грозит обезвоживанием. Также при употребления арбузов после богатой белком пищей может появиться боль в животе, вздутие и расстройство кишечника. Следует воздержаться от арбузов и тем, кто страдает болезнями мочеполовой системы, поджелудочной и предстательной желез.