В приказ комитета ветеринарии Волгоградской области будут внесены изменения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, так, органы власти обяжут вести статистику количества случаев причинения бездомными животными вреда жизни или здоровью граждан.

В частности, будут учитываться количество случаев причинения вреда травм, повлекших смерть гражданина, вред здоровью различной степени тяжести, а также повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья или утраты общей трудоспособности. Итоговые цифры должны предоставляться по итогам квартала, учитывая в том числе данные с начала года.

Напомним, приказ комитета ветеринарии Волгоградской области о предотвращении причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан вызвал противоречивую реакцию у жителей региона. В частности, для некоторых граждан спорным показался запрет на кормление животных, который они посчитали антигуманным. В свою очередь, чиновники пояснили, что данный запрет вводится лишь на территориях со скоплением граждан, например, на детских площадках, пришкольных участках, около подъездов домов, соцучреждений, магазинов и других общественных территорий. Перечень таких мест будут определять муниципалитеты.