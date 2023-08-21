МЧС: грозы и ливни задержатся в Волгоградкой области до 22 августа

Общество 21.08.2023 17:06
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21.08.2023 17:06
Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается в Волгоградской области вплоть до завтрашнего дня. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца суток 21 августа, ночью и утром 22 августа в отдельных районах региона прогнозируют ливни с грозой, градом и ветром до 20-25м/с. Такой прогноз основывается на данных Волгоградского ЦГМС.
Между тем, сегодня в Волжском уже прошел сильный ливень, который буквально за 10 минут затопил улицы. Сильный дождь сопровождался мощным ветром. Волгоград непогода обошла стороной.
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