Андрей Бочаров проведет субботу в больнице





Сегодня, 19 августа, глава региона Андрей Бочаров посетит Среднеахтубинскую ЦРБ, где недавно закончился капремонт. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, Среднеахтубинская центральная районная больница обслуживает порядка 60 тысяч жителей района, кроме того, в сезон сюда за помощью обращаются дачники, посетители природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Сегодня, 19 августа, глава региона Андрей Бочаров посетит Среднеахтубинскую ЦРБ, где недавно закончился капремонт. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, Среднеахтубинская центральная районная больница обслуживает порядка 60 тысяч жителей района, кроме того, в сезон сюда за помощью обращаются дачники, посетители природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

К учреждению помимо поликлиник и стационаров в Средней Ахтубе и Краснослободске относятся 4 амбулатории, 28 ФАПов, отделения врача общей практики и скорой помощи.В рамках капремонта и обновления оборудования, на которые были потрачены около 80 миллионов рублей, в поликлинике оборудована открытая регистратура, установлены цифровой маммограф, цифровой рентген-аппарат и флюорограф, расширен спектр ультразвуковых исследований. Кабинет функциональной диагностики теперь имеет возможности проведения ЭКГ, ЭЭГ, ХОЛТЕРовского мониторирования кровяного давления, спирографии. Новое оборудование также пополнило лабораторный блок: теперь здесь могут выполнять все основные общеклинические исследования для оказания неотложной помощи.Среди новшеств, делающих работу поликлиники удобной и для пациентов, и для врачей, — организованный здесь недавно колл-центр.В настоящее время продолжается ремонт краснослободской поликлиники. Объект уже готов на 80%. Решается вопрос и о пополнении кадров. Сейчас 27 будущих специалистов проходят обучение в Волгоградском государственном медуниверситете, чтобы потом устроиться на работу в ЦРБ.