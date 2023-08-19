Андрей Бочаров проведет субботу в больнице

В рамках капремонта и обновления оборудования, на которые были потрачены около 80 миллионов рублей, в поликлинике оборудована открытая регистратура, установлены цифровой маммограф, цифровой рентген-аппарат и флюорограф, расширен спектр ультразвуковых исследований. Кабинет функциональной диагностики теперь имеет возможности проведения ЭКГ, ЭЭГ, ХОЛТЕРовского мониторирования кровяного давления, спирографии. Новое оборудование также пополнило лабораторный блок: теперь здесь могут выполнять все основные общеклинические исследования для оказания неотложной помощи.
Среди новшеств, делающих работу поликлиники удобной и для пациентов, и для врачей, — организованный здесь недавно колл-центр.
В настоящее время продолжается ремонт краснослободской поликлиники. Объект уже готов на 80%. Решается вопрос и о пополнении кадров. Сейчас 27 будущих специалистов проходят обучение в Волгоградском государственном медуниверситете, чтобы потом устроиться на работу в ЦРБ.
Фото администрации Волгоградской области