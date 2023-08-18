Чиновники пообещали вернуть чугунную ограду в сквер на юге Волгограда

Жители Красноармейского района Волгограда переживают за судьбу чугунной ограды, которая пропала с площади Свободы после начала работ по благоустройству этой территории.

— Памятник около музея «Старая Сарепта» еще с советских времен окружала добротная чугунная ограда, — рассказали V102.RU волгоградцы. — Весной здесь начались работы по благоустройству, и ограда пропала. Зато здесь появился забор-новодел, который похож на дачный штакетник. Мы хотим знать, куда делось чугунное ограждение? И когда его вернут назад?





В администрации Волгограда, впрочем, заверили, что тревоги горожан напрасны.

— В рамках благоустройства территории у музея «Старая Сарепта» подрядная организация устанавливает по периметру площади Свободы новое ограждение, которое отделит проезжую часть от пешеходной зоны по всей ее протяженности. Внешний вид забора будет гармонировать с ограждением, которое оборудовал исполнитель муниципального контракта в ходе реализации первой очереди благоустройства, — пояснили в мэрии.

Что касается существующего чугунного ограждения, то, как заявили в пресс-службе мэрии, оно будет приведено в порядок и установлено вокруг мемориала «Братская могила воинов 57 и 64-й армий», который также располагается на площади Свободы.

Фото: читатели V102.RU