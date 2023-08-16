Волжанам назвали две причины неприятного запаха воды





На странный запах воды пожаловались жители города-спутника Волгограда – Волжского. Как рассказали V102.RU волжане, в последнее время вода, которая течет из кранов, «отдает болотом». К тому же, холодной ее назвать трудно – волжанам приходится длительное время спускать теплую воду из кранов, чтобы она наконец стала прохладной.

Сегодня в МУП «Водоканал» Волжского выступили с заявлением по данному поводу.

– Холодная питьевая вода на территории города Волжский по контролируемым показателям соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН. Кроме того, качество воды в городе контролирует территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора, – пояснили на предприятии.

Также здесь заверили, что контроль качества воды осуществляется круглосуточно, через определенные интервалы.

– Качество контролируется по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Лабораторией контролируется более 30 показателей питьевой воды. Качество питьевой воды в водопроводной распределительной сети ежедневно контролируется лабораторией МУП «Водоканал». Отклонений от нормы в качестве воды, поступающей к домам, не выявлено, – следует далее.

При этом утверждается, что МУП «Водоканал» усилил контроль за качеством питьевой воды, увеличив интенсивность отборов.

– Исследования показали, что питьевая вода в г. Волжский соответствует действующим нормативам, также в норме находятся все физико–химические и микробиологические показатели. Питьевая вода в городе является полностью безопасной в эпидемическом отношении и безвредна по санитарно-химическому составу, – цитата из заявления.

Что касается неприятного запаха, то на предприятии пояснили, что в каждом конкретном случае причиной этого может являться длительное нахождение воды в сетях – как в магистральных, так и во внутридомовых, а также высокая температура окружающей среды.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»