Общество

Волжанам назвали две причины неприятного запаха воды

Общество 16.08.2023 18:33
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16.08.2023 18:33


На странный запах воды пожаловались жители города-спутника Волгограда – Волжского.  Как рассказали V102.RU волжане, в последнее время вода, которая течет из кранов, «отдает болотом». К тому же, холодной ее назвать трудно – волжанам приходится длительное время спускать теплую воду из кранов, чтобы она наконец стала прохладной. 

Сегодня в МУП «Водоканал» Волжского выступили с заявлением по данному поводу.  

Холодная питьевая вода на территории города Волжский по контролируемым показателям соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН.  Кроме того, качество воды в городе контролирует территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора,  пояснили на предприятии. 

Также здесь заверили, что контроль качества воды осуществляется круглосуточно, через определенные интервалы. 

 Качество контролируется по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Лабораторией контролируется более 30 показателей питьевой воды. Качество питьевой воды в водопроводной распределительной сети ежедневно контролируется лабораторией МУП «Водоканал». Отклонений от нормы в качестве воды, поступающей к домам, не выявлено, – следует далее.

При этом утверждается, что  МУП «Водоканал» усилил контроль за качеством питьевой воды, увеличив интенсивность отборов. 

 Исследования показали, что питьевая вода в г. Волжский соответствует действующим нормативам, также в норме находятся все физико–химические и микробиологические показатели. Питьевая вода в городе является полностью безопасной в эпидемическом отношении и безвредна по санитарно-химическому составу, – цитата из заявления.

Что касается неприятного запаха, то на предприятии пояснили, что в каждом конкретном случае причиной этого может являться длительное нахождение воды в сетях – как в магистральных, так и во внутридомовых, а также высокая температура окружающей среды.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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