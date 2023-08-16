Жители Дзержинского района Волгограда на свои средства увековечили память героя Великой Отечественной войны Николая Ильина, установив мемориальную табличку на доме №1 одноименной улицы. Как рассказали V102.RU волгоградцы, в городе немало улиц носят имена героев войны, однако многие жители мало что знают о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.

– Поэтому мы решили, что люди должны знать имена наших героев, особенно тех, кто защищал Сталинград, – пояснили горожане.





Инициативу в свои руки взял военный полковник в отставке Игорь Федюкин. По его заказу табличку из латуни изготовили в столичной мастерской. Игорь Федюкин сам участвовал в боевых действиях и считает, что о героях былых войн забывать не стоит.

Справка. Гвардии старшина Николай Яковлевич Ильин – советский снайпер, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза. Всего на его счету 494 уничтоженных немецких захватчика. Погиб в бою 4 августа 1943 года.

Фото: читатели V102.RU

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