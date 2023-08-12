В Волгограде изменили время начала главного шоу «Ночных волков»

Ранее V102.RU публиковало программу праздничных мероприятий, которые состоятся сегодня, 12 августа. В Волгограде уже введены ограничения на проезд личного автотранспорта. Но взамен власти пообещали усилить работу троллейбусов и автобусов.
Общество 12.08.2023 12:08
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12.08.2023 12:08
Ранее V102.RU публиковало программу праздничных мероприятий, которые состоятся сегодня, 12 августа. В Волгограде уже введены ограничения на проезд личного автотранспорта. Но взамен власти пообещали усилить работу троллейбусов и автобусов.
В Волгограде изменено время начала некоторых мероприятий, которые сегодня пройдут в областном центре в рамках байк-шоу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, движение мотоколонны, запланированное на 14.30 ч, начнется в 14-45 ч.Кроме того, финальное мероприятия около музея-панорамы «Сталинградская бита» перенесено на полчаса и начнется в 20-00 ч.
Ранее V102.RU публиковало программу праздничных мероприятий, которые состоятся сегодня, 12 августа. В Волгограде уже введены ограничения на проезд личного автотранспорта. Но взамен власти пообещали усилить работу троллейбусов и автобусов.
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